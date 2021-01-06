Канада оставила все силы в матче с Россией? Американцы легко взяли золото МЧМ

Сборная США выиграла у канадцев четвёртый финал подряд. «Кленовые» были не похожи сами на себя.

Канадцы, разгромив в полуфинале МЧМ 2021 сборную России, были готовы стать первой командой за последние 11 лет, кто дважды подряд выиграл золотые медали. До этого у «кленовых» был по-настоящему чемпионский отрезок с 2005 по 2009 годы, но на этих турнирах Канада никогда не билась за золото со своими южными соседями — сборной США. Последний раз «кленовые» выиграли у американцев в финале в 1997 году, когда никто из игроков нынешних сборных даже не родился.

«Мы подставили Аскарова, подставили Ларионова». Откровенное интервью с капитаном сборной Василий Подколзин расстроен и винит себя. По его мнению, наш вратарь и главный тренер не заслуживали такого результата.

В то же время, сборная США имела свою победную историю в матчах с Канадой на МЧМ. В 2004 году в Хельсинки американцы завоевали историческое, своё первое золото, обыграв канадцев со счётом 4:3. Шесть лет спустя в Саскатуне нынешний партнёр Александра Овечкина защитник Джон «Норрис» Карлсон забил победный гол (6:5), а в 2017 году в Монреале всё решила серия буллитов и победная попытка Троя Терри.



«Нет сомнений, что сейчас матчи между Канадой и США — это одни из самых значительных встреч. По крайней мере, для американцев. Надеюсь, у нас будет шанс сделать что-то особенное», — сказал перед игрой нападающий «звёздно-полосатых» Джон Фариначчи. И предчувствие его не обмануло.

Конечно, хочется тешить себя мыслью, что канадцы все силы оставили в полуфинальном матче с Россией, а наша команда на групповом этапе обыграла будущего чемпиона. Но для подопечных Андре Туриньи с самого начала финала «что-то пошло не так»: сборная США выглядела более активной, больше бросала, а первый гол за турнир, пропущенный Канадой в равных составах, был вполне логичным. Алекс Тёркотт, сын известного в прошлом центрфорварда «Хартфорда» Даррена Тёркотта, удачно доработал на пятачке, и нанёс голкиперу соперника Девону Леви первый «шлепок».

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Перевес американцев по броскам после первого игрового отрезка был небольшим (13 — 9), но неожиданным, поскольку Канада оказалась в непривычной для себя роли второго номера. Однако на старте второго периода эта неожиданность превратилась в тенденцию, когда лучший игрок сборной США на нынешнем МЧМ Тревор Зеграс увеличил преимущество.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

«Это игра «приливов» и «отливов». Сначала по броскам вела Канада, 7 — 2, затем рванули Штаты, 19 — 9. Стоит напомнить, что это седьмой матч за 12 дней для американцев и за 11 дней — для канадцев. Мальчики устали», — объяснил обозреватель Sporting News Стив Курнианос.



Согласно статистике, 3 последних финала МЧМ между США и Канадой включали в себя третий период, в котором преимущество американцев составляло две шайбы. В каждом случае сборная США выигрывала золото, и нынешний турнир исключением не стал.

Голкипер американцев Спенсер Найт своей игрой затмил всех, лишив матч интриги. За три минуты до конца третьего периода форвард канадской сборной Коннор Макмайкл вышел один на один, но проиграл дуэль вратарю. Сразу же после этого канадцы заменили Леви на шестого полевого и устроили финальный штурм, но Найт оправдал свою «рыцарскую» фамилию. Сборная США показала, что нынешних канадцев вполне можно обыгрывать и продемонстрировала, как это можно делать.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» федерации хоккея США.

Американцы начали этот турнир с поражения от сборной России, а закончили победой в финале. Сборная Канады выиграла принципиальное дерби с россиянами, но, так же как и наша команда, стали обладателями одного из самых обидных мест — второго. Лидер сборной США Тревор Зеграс был признан самым ценным игроком МЧМ 2021, а в символическую сборную вошли три хоккеиста сборной Канады — вратарь Леви, защитник Байрэм и нападающий Козенс.