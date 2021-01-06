Самсонов: раньше не был первым вратарём, но сейчас готов выйти на новый уровень

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов рассказал о своей роли в команде.



«Об операции Лундквиста я узнал немного пораньше, чем это вышло в новостях. Мне позвонил агент и сообщил, что мы потеряли Хенрика.



Очень жалко, мы все расстроились. Это очень тяжело. Но нам нужно двигаться дальше, и мы все в первую очередь желаем Лундквисту здоровья. Пусть у него всё будет хорошо.



А по поводу первого вратаря – я думаю, что готов выйти на новый уровень. Я долго к этому готовился, провёл хорошие шесть месяцев тренировок. Работал, восстанавливался после травмы. И думаю, что хорошо готов.



Я вообще никогда раньше не был первым вратарём. Но сейчас я готов к тому, чтобы перейти на новый уровень. Меня ожидает очень важный, даже знаковый сезон в карьере. И я сделаю всё, чтобы оправдать ожидания», – приводит слова Самсонова пресс-служба НХЛ.

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