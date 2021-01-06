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Аскаров, Чайка и Мухамадуллин — в списке разочарований МЧМ-2021 по версии скаутов НХЛ

Аскаров, Чайка и Мухамадуллин — в списке разочарований МЧМ-2021 по версии скаутов НХЛ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

В список игроков, которые стали самым большим разочарованием, по мнению скаутов НХЛ, вошли три игрока сборной России, сообщает The Athletic.

В опросе, который состоялся перед матчем между сборными США и Канады (2:0) за золотую медаль, приняли участие 15 скаутов.

В список попали защитники Шакир Мухамадуллин и Даниил Чайка, а также голкипер Ярослав Аскаров, получивший несколько голосов.

Несколько скаутов проголосовали за форварда сборной Австрии Марко Росси и нападающего сборной Канады Куинтона Байфилда.

Кроме того, в этот список вошли форварды Симон Хольмстрём, Александер Хольц и защитник Филип Броберг (все — Швеция), нападающий сборной Финляндии Роби Ярвентие, форварды Джек Куинн (Канада) и Кол Кофилд (США).

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