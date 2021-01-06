Аскаров, Чайка и Мухамадуллин — в списке разочарований МЧМ-2021 по версии скаутов НХЛ
В список игроков, которые стали самым большим разочарованием, по мнению скаутов НХЛ, вошли три игрока сборной России, сообщает The Athletic.
В опросе, который состоялся перед матчем между сборными США и Канады (2:0) за золотую медаль, приняли участие 15 скаутов.
В список попали защитники Шакир Мухамадуллин и Даниил Чайка, а также голкипер Ярослав Аскаров, получивший несколько голосов.
Несколько скаутов проголосовали за форварда сборной Австрии Марко Росси и нападающего сборной Канады Куинтона Байфилда.
Кроме того, в этот список вошли форварды Симон Хольмстрём, Александер Хольц и защитник Филип Броберг (все — Швеция), нападающий сборной Финляндии Роби Ярвентие, форварды Джек Куинн (Канада) и Кол Кофилд (США).
Сборная России разочаровала, но в ней есть кого похвалить. Оценки игроков за МЧМ
Чистяков, Пономарёв, Абрамов, Бардаков сделали этот турнир для нас не таким печальным.
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