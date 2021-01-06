Сборная России разочаровала, но в ней есть кого похвалить. Оценки игроков за МЧМ

Молодёжный чемпионат мира по хоккею завершён, определены победители и проигравшие, выплеснуты эмоции. В России разочарованы выступлением команды Игоря Ларионова, активно идёт поиск виноватых, но прийти к единому знаменателю здесь очень сложно. В любом случае, не стоит делать из поражения вселенской трагедии и кричать о том, что в российском хоккее всё плохо. Но ещё раз оценить выступление каждого нашего игрока на конкретном турнире лишним не будет.

Тренер, игроки или система? Кто виноват в провале сборной России на МЧМ Подводим неутешительные итоги молодёжного первенства в Эдмонтоне.

Вратари

Ярослав Аскаров — 6,0



Наш основной голкипер провёл турнир явно не на том уровне, который от него ждали. Допускал ошибки, временами выглядел нервно, а в полуфинале с Канадой не выручил Россию в дебюте матча. Но «закапывать» Ярослава будет неправильно. За исключением матча с канадцами, Аскаров всё-таки всегда держал сборную России в игре, подтаскивал в трудные моменты. У Ярослава прослеживались определённые пробелы в технике: игра клюшкой, проблемы с дальними бросками, часто отбивает шайбы перед собой. Но провалилась наша команда в Эдмонтоне точно не из-за Аскарова.

Артур Ахтямов — без оценки



Запасной голкипер России провёл единственную встречу с австрийцами, по которой Ахтямова оценить очень трудно. Отразил 17 бросков из 18, пропустил гол с пятачка, за который Артура нельзя винить.

Защитники

Артемий Князев — 6,0



Ошибался гораздо реже, чем многие коллеги, а также был, возможно, единственным российским защитником, кто мог в позиционной атаке от синей линии нормально довести шайбу до ворот. Так что неудивительно, что Князев стал лучшим дефом-бомбардиром нашей команды, набрав 4 (1+3) очка.



Роман Бычков — 5,0



Заработал три очка за результативность в матче с австрийцами, но больше никаких подвигов в атаке за весь турнир не совершил, да и вообще был практически незаметен на площадке. В обороне на групповом этапе Бычков сыграл достаточно надёжно, но в решающих матчах плей-офф уверенностью не блистал и несколько раз серьёзно недоработал.



Семён Чистяков — 7,5



Пожалуй, лучший наш защитник на турнире. К Семёну никаких претензий по самоотдаче и бойцовским качествам, Чистяков не плыл под давлением, редко ошибался позиционно. В атаке двигал шайбу не так часто, но весьма успешно, а его великолепный пас на Пономарёва в четвертьфинале с Германией стал одним из украшений всего чемпионата. Поставить более высокую оценку Чистякову мешает тот факт, что именно из-под него в матче за бронзу первую финскую шайбу забил Лунделль.

«Сидел за спинами, как маньяк». Русские красиво обманули немцев и забили в меньшинстве! Этот гол не случайность, а философия игры Ларионова. Россияне творят на льду!

Кирилл Кирсанов — 7,0



Самая холодная голова у россиян на турнире. Минимум позиционных огрехов, отсутствие паники при игре с шайбой, умение начать атаку и стабильно играть с большим айстаймом. На Кирсанова в Эдмонтоне определённо можно было положиться, хотя плей-офф Кирилл провёл хуже, чем матчи группового этапа, но это относится ко всем россиянам. В итоговую оценку вкладываем респект за красивый гол шведам в большинстве.



Даниил Чайка — 3,5



Одно из главных разочарований турнира. Тяжело катался, ни за кем не успевал, обрезался, терял игроков, выглядел неуклюже и нерасторопно. В принципе, проблемы Чайки были известны до турнира, но наш молодой защитник должен был их компенсировать помощью атаке. Но её не было совсем — Даниил не набрал ни одного очка. Очень слабый турнир для игрока системы ЦСКА, который ставит под большое сомнение перспективы Чайки на следующем драфте НХЛ.



Шакир Мухамадуллин — 4,0



Второй российский защитник-гренадёр также провалил турнир. Мухамадуллин не так убийственно проигрывал в скорости и выборе позиции соперникам, как Чайка, радовал самоотдачей, но в целом тоже выглядел очень громоздко и неуверенно, а ещё разочаровал в плане созидания. Ноль очков за семь матчей при постоянном времени в большинстве — это фиаско.



Ян Кузнецов — 5,5



Не без успеха играл в силовой, жёсткий хоккей, допустил несколько грубых ошибок за турнир, но фатальными для России они не стали. Скромный домосед, в атаку не ходил совсем, но в целом со своей ролью справился: «дома» редко уступал в скорости, не позволял себя накручивать.

Нападающие

Родион Амиров — 5,5



Классно провёл матч со шведами, стал лучшим бомбардиром сборной России на МЧМ, но совершенно растворился в играх плей-офф. Запомнился тем, что часто уходил от борьбы, много отбрасывался, и был бесполезен, если соперник не предоставлял чистый лёд. Амиров не проявил лидерских качеств, чего должно ожидать от форварда ведущего звена.



Егор Афанасьев — 7,0



Набирал очки, пахал по всей площадке, втыкался в соперников. Один из лучших универсалов сборной России на турнире (наряду с Пономарёвым), играл хоть не ярко, но полезно.



Марат Хуснутдинов — 6,0



«Выжигал» на точке вбрасывания, здорово играл в обороне, помог вытащить России игру со шведами на групповом этапе. По самоотдаче вопросов нет, но от первого центра команды можно было ожидать большего креатива и изобретательности в созидании.



Василий Подколзин — 5,0



Старался быть лидером, соответствовать званию капитана, работал честно, но упёрся в потолок своих невысоких возможностей. Трудяга, силовик выходил в первом звене, получал большое игровое время, но не мог придумать ничего, кроме вылазок на пятак. Чья это проблема? Возможно, что вовсе не Подколзина, в котором в сборной России разглядели топ-форварда. Оценка снижена из-за двух четырёхминутных удалений в решающих матчах турнира за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

«Мы подставили Аскарова, подставили Ларионова». Откровенное интервью с капитаном сборной Василий Подколзин расстроен и винит себя. По его мнению, наш вратарь и главный тренер не заслуживали такого результата.

Арсений Грицюк — 5,5



Временами неплохо вгрызался в защиту соперника, нервировал её активным форчеком и в результате создал несколько голов для сборной России, включая победный в четвертьфинале с немцами. По скорости и самоотдаче нет претензий, но в завершении собственных моментов Арсений явно мог быть успешнее.



Василий Пономарёв — 7,5



Лучший снайпер сборной России на МЧМ, игравший в лучшем звене нашей команды. Здорово отрабатывал в обороне, «съедал» лидеров соперников (конечно, не во всех матчах) и при этом едва ли не успешнее всех играл впереди в умный хоккей под давлением. Именно Пономарёв стал ведущим игроком сборной по ходу турнира, хоть до самого конца выходил в сдерживающем звене с соответствующими функциями. Василий проявил себя отличным универсалом, и здорово, что через год он снова приедет на МЧМ.



Илья Сафонов — 5,0



Один из тех парней, кто должен был определять характер сборной России. Лезть, кусаться, биться, «кошмарить» звёзд соперников силовой борьбой и давлением. Вряд ли Сафонов справился с этой задачей, так как мягкотелость нашей команды бросалась в глаза. Забил два гола, но всё же сыграл ниже своих возможностей.

Илья Сафонов Фото: iihf.com

Захар Бардаков — 6,5



А вот Бардаков с ролью силового форварда справился прекрасно. Проявлял здоровую спортивную агрессию, не гнушался играть в тело и при этом не провалился в плане дисциплины. В матче с американцами даже набрал очки, став одним из лучших игроков встречи, а в полуфинале с Канадой был единственным, кто реально пытался завести нашу команду не на словах, а на деле.



Михаил Абрамов — 7,5



Провёл всего четыре игры на турнире (одну пропустил из-за глупой дисквалификации), но успел показать себя самым креативным и идейным форвардом в этой сборной. Абрамов играл нестандартно, придумывал передачи для партнёров, хорошо держал шайбу и здорово видел площадку. Играл в умный хоккей на высоких скоростях и, пожалуй, наиболее соответствовал стилевым требованиям Ларионова.

Провал сборной России и абсолютный триумф Северной Америки. Главные итоги МЧМ-2021 Молодёжная сборная России провела один из худших турниров в своей истории. В команде Игоря Ларионова не нашлось лидеров.

Максим Грошев — 5,0



Облегчённая версия Подколзина. Пробирался к воротам, иногда успешно отлеплял шайбу от борта и создавал атаки — одна из таких привела к голу в ворота финнов. Но уровню своих партнёров по четвёртой тройке (Бардакову и Пономарёву) Грошев не соответствовал, играл без особого желания и пользы для команды.

Максчим Грошев Фото: iihf.com

Егор Чинахов — 5,0



Выполнял большой объём работы, хорошо действовал в отборе шайбы, создавал моменты сам для себя, но абсолютно всё губил ужасной реализацией. В позиционках Ларионов не смог использовать Чинахова так же, как это делает Хартли в «Авангарде», поэтому оценить кистевой бросок из статики от Егора у нас почти не было возможностей. Лидером сборной тоже стать не сумел, в трудные минуты уходил в тень, составляя компанию ребятам из первой тройки.

Данил Башкиров — 5,5



Хорошо выглядел в тройке с Грицюком и Афанасьевым, забил важнейший гол немцам. Не самый талантливый и разносторонний нападающий, но Башкиров хотя бы честно пытался «воевать» н площадке, не избегал борьбы и приносил пользу сборной России.



Владислав Фирстов — 4,0



За пять матчей никак себя не проявил, выглядел на площадке потерянным и лишним, а ещё эпично запорол выход в «1 в 0» в игре с немцами, запнувшись об синюю линию. Гол мог успокоить нашу команду в четвертьфинале, а в результате получилась нервная концовка.



Егор Спиридонов — 4,5



Старался действовать полезно в своей зоне, работал в обороне, но 0 очков за 7 матчей для нападающего — это приговор. Такие парни, как Сафонов, Спиридонов, Башкиров могли стать «джокерами» сборной России, пока не идёт игра у лидеров, но ничего подобного мы в Эдмонтоне не увидели.