Все дивизионы НХЛ в сезоне-2020/2021 будут иметь спонсорские названия, сообщает NBC Sports. Это произойдёт впервые в истории Национальной хоккейной лиги.
Отмечается, что сделки будут действовать в течение только одного сезона. В сезоне-2021/2022 вернутся названия Столичного, Атлантического, Центрального и Тихоокеанского дивизионов.
Решение связано с пандемией коронавируса. Главная цель команд и лиги — получить дополнительный доход, чтобы возместить потери. Кроме того, уже 13 команд заключили спонсорские контракты на рекламу на шлемах.
Напомним, в этом сезоне в НХЛ будет 4 дивизиона: Северный («Ванкувер Кэнакс», «Виннипег Джетс», «Калгари Флэймз», «Монреаль Канадиенс», «Оттава Сенаторз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз»); Восточный («Нью-Йорк Айлендерс», «Баффало Сэйбрз», «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия Флайерз»); Центральный («Детройт Ред Уингз», «Каролина Харрикейнз», «Коламбус Блю Джекетс», «Нэшвилл Предаторз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз», «Чикаго Блэкхоукс», «Даллас Старз»); Западный («Анахайм Дакс», «Аризона Койотс», «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс», «Миннесота Уайлд», «Сент-Луис Блюз»).
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