НХЛ официально утвердила новый состав дивизионов на сезон-2020/2021, сообщается на официальном сайте лиги.



Состав дивизионов:



Северный: «Ванкувер Кэнакс», «Виннипег Джетс», «Калгари Флэймз», «Монреаль Канадиенс», «Оттава Сенаторз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз»;



Восточный: «Нью-Йорк Айлендерс», «Баффало Сэйбрз», «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия Флайерз»;



Центральный: «Детройт Ред Уингз», «Каролина Харрикейнз», «Коламбус Блю Джекетс», «Нэшвилл Предаторз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз», «Чикаго Блэкхоукс», «Даллас Старз»;



Западный: «Анахайм Дакс», «Аризона Койотс», «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс», «Миннесота Уайлд», «Сент-Луис Блюз».



Предполагается, что в розыгрыш Кубка Стэнли попадут по 4 лучшие команды из каждого дивизиона. При этом первые 2 раунда пройдут внутри дивизионов. Таким образом, команды из разных дивизионов не смогут встретиться в плей-офф до финалов конференций.

Регулярный чемпионат в НХЛ начнётся 13 января и будет состоять из 56 матчей