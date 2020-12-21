НХЛ официально утвердила новый состав дивизионов на сезон-2020/2021, сообщается на официальном сайте лиги.
Состав дивизионов:
Северный: «Ванкувер Кэнакс», «Виннипег Джетс», «Калгари Флэймз», «Монреаль Канадиенс», «Оттава Сенаторз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз»;
Восточный: «Нью-Йорк Айлендерс», «Баффало Сэйбрз», «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия Флайерз»;
Центральный: «Детройт Ред Уингз», «Каролина Харрикейнз», «Коламбус Блю Джекетс», «Нэшвилл Предаторз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз», «Чикаго Блэкхоукс», «Даллас Старз»;
Западный: «Анахайм Дакс», «Аризона Койотс», «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс», «Миннесота Уайлд», «Сент-Луис Блюз».
Предполагается, что в розыгрыш Кубка Стэнли попадут по 4 лучшие команды из каждого дивизиона. При этом первые 2 раунда пройдут внутри дивизионов. Таким образом, команды из разных дивизионов не смогут встретиться в плей-офф до финалов конференций.
- 21 декабря 2020
-
08:05
-
03:03
- 20 декабря 2020
-
23:59
-
23:55
-
23:44
-
23:26
-
23:00
-
22:18
-
21:43
-
21:42
-
20:51
-
20:20
-
20:00
-
19:55
-
19:45
-
19:01
-
18:46
-
18:37
-
18:35
-
18:32
-
18:11
-
18:01
-
17:41
-
17:00
-
16:50
-
16:16
-
16:00
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:37
-
14:03
-
13:45
-
13:16
-
13:09