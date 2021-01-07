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Иван Налимов пропустил от минского «Динамо» 2 гола с 3 бросков и был заменён

Иван Налимов пропустил от минского «Динамо» 2 гола с 3 бросков и был заменён
Хоккей / КХЛ 0

В Риге в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги местное «Динамо» принимает минских одноклубников (1:2, идёт первый период).

Крайне неудачно начал матч голкипер рижан Иван Налимов. Уже к восьмой минуте встречи он пропустил две шайбы после трёх бросков и был заменён на Яниса Вориса. Авторами голов у минчан стали Степан Фальковский и Илья Соловьёв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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