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«Бостон» разыграл Бержерона, сначала объявив о назначении Маршана новым капитаном

«Бостон» разыграл Бержерона, сначала объявив о назначении Маршана новым капитаном
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

«Бостон Брюинз» разыграл нового капитана команды Патриса Бержерона во время церемонии его назначения. Главный тренер «мишек» Брюс Кэссиди сначала объявил, что капитаном назначен форвард Брэд Маршан, после чего вручил игроку свитер с капитанской нашивкой.

Маршан выдержал небольшую паузу, а потом произнёс: «Я думаю, мы все знаем, кто настоящий капитан». После этого было объявлено о назначении Бержерона. 35-летний канадец будет носить нашивку после ухода из команды защитника Здено Хары.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Бостона».

Бержерон провёл в НХЛ 16 сезонов и всё время играл только за «Бостон». В минувшем сезоне он набрал в 62 матчах регулярного чемпионата 56 (31+25) очков при показателе полезности «+23». В 13 матчах плей-офф он забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач.

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