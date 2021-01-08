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«Спартак» в гостях уверенно обыграл «Йокерит»

«Спартак» в гостях уверенно обыграл «Йокерит»
Хоккей / КХЛ 0

Столичный «Спартак» обыграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 0:0) в пользу подопечных Олега Знарка.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Спартака» Мартин Бакош, который забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Два очка набрал Эмиль Юсе (1+1). Голкипер гостей Юлиус Гудачек отразил 18 бросков. Единственный гол в составе финского клуба забил Джордан Шрёдер.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 10 января дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Спартак» 11 января в Москве — с ярославским «Локомотивом».

КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2021, пятница. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
1 : 4
Спартак
Москва
0:1 Юсе (Бакош, Широков) – 08:13' (5x4)   0:2 Бакош – 10:03' (5x5)   0:3 Цыплаков (Юсе, Ганзл) – 23:52' (4x4)   1:3 Шрёдер – 25:15' (5x5)   1:4 Бакош (Фёдоров, Торченюк) – 58:11' (en)
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