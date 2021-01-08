«Спартак» в гостях уверенно обыграл «Йокерит»

Столичный «Спартак» обыграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 0:0) в пользу подопечных Олега Знарка.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Спартака» Мартин Бакош, который забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Два очка набрал Эмиль Юсе (1+1). Голкипер гостей Юлиус Гудачек отразил 18 бросков. Единственный гол в составе финского клуба забил Джордан Шрёдер.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 10 января дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Спартак» 11 января в Москве — с ярославским «Локомотивом».
- 8 января 2021
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