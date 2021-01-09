Дадонов тренируется в первом звене «Оттавы» с Ткачуком и Уайтом
Клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» начал подготовку к новому сезону. Российсикий форвард Евгений Дадонов тренируется в первом звене команды. Он работает в сочетании с Брэди Ткачуком и Колином Уайтом. Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
Форвард Артём Анисимов работал в первой тройке команды Б с Рудольфом Балцерсом и Остином Уотсоном. Егор Соколов тренировался в четвёртом сочетании команды Б. Защитник Артём Зуб играл в паре с Брэйденом Коберном, а Никита Зайцев — с Майком Райлли.
В минувшем регулярном чемпионате 31-летний Дадонов в 69 матчах набрал 47 (25+22) очков. В четырёх матчах плей-офф российский форвард отметился одной результативной передачей. По контракту с «Флоридой» он получал $ 4 млн в год.
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