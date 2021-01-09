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Давыдов: специалисты такого плана, как Разин, могли бы сработать в молодёжной сборной

Давыдов: специалисты такого плана, как Разин, могли бы сработать в молодёжной сборной
Хоккей / КХЛ 0
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Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о том, кто способен сменить Игоря Ларионова на посту главного тренера молодёжной сборной России.

«Правильно ли то, что Ларионова оставили на его посту в молодёжке ещё на год? Это покажет следующий чемпионат мира. Игорь — большой мастер, ему, учитывая все его заслуги перед хоккеем, дали второй шанс. Логика в этом есть. Хотя я всё же являюсь сторонником другого пути.

Какого? Работа с молодёжной сборной, сужу по своему опыту, — очень тонкая, от тренерского искусства, от умения оперативно управлять зависит очень многое. На мой взгляд, тут нужно делать ставку на специалистов на вырост — с хорошим опытом работы во всех лигах, которые начинали с низов и поднимаются шаг за шагом.

Таких специалистов в нашем хоккее немало. Мне нравится работа, например, Андрея Разина в «Северстали». Обладая ограниченными возможностями, он сделал из Череповца узнаваемую команду с интересным, игровым, стилем, с прогрессирующей молодёжью. Причём этот тренер идёт шаг за шагом, начав с Высшей лиги. Такое развитие считаю оптимальным.

Его высказывания? Считаю, что это болезнь роста. Наверное, ему уже тесновато в Череповце, потенциал этой команды во многом реализован, но амбиции требуют побед над лидерами нашего хоккея — «Авангардом», СКА, «Динамо». Отсюда лишние эмоции, которые нужно убирать. Главное, что Разин умеет выстраивать игру, это было видно ещё в нашем «Динамо», когда в роли центрального сформировал очень приличную тройку. Думаю, специалисты именно такого плана могли бы сработать в молодёжке», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.ru.

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