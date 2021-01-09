Торторелла — об отсутствии 19 игроков на тренировке: такое будет в течение всего года

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал отсутствие 19 игроков на тренировке из-за предосторожности и в соответствии с протоколами НХЛ по COVID-19.
«Возможно, хорошо, что это произошло рано. Мы пытаемся следовать протоколам, разобраться в них. А теперь мы к ним привыкаем. Считаю, что занимавшиеся ребята отлично поработали. Вот так иногда будет происходить. Мы будем работать с игроками, которые есть в нашем распоряжении.
Всё зависит от протокола. Всё зависит от тестирования и того, сколько ребят будет у нас в наличии. Сегодня у нас было недостаточно игроков для двусторонки. Точно не знаю, какой будет завтрашняя тренировка. Сказал ребятам, что завтра всем надо приехать к 11. Мы можем провести двусторонку. Может, не проведём. Решим завтра. Ещё раз, подобные ситуации будут возникать в течение всего года. Надо просто быть готовыми к каждому дню.
Сегодня всё началось достаточно рано. Но не знаю и не буду гадать, каким будет наш состав в первый день. Каждый новый день будет крайне интересным, потому что каждый день может произойти что-то новое. Выживет та команда, которая сможет лучше справляться с вызовами и заниматься своим делом», — приводит слова Тортореллы пресс-служба лиги.
- 9 января 2021
-
09:38
-
09:31
-
09:00
-
08:48
-
08:23
-
05:46
-
04:06
-
00:08
-
00:01
- 8 января 2021
-
23:44
-
23:17
-
23:01
-
22:50
-
22:44
-
22:42
-
22:41
-
22:11
-
21:47
-
21:36
-
21:36
-
20:59
-
20:58
-
20:48
-
19:52
-
19:24
-
19:08
-
18:56
-
18:51
-
18:23
-
17:58
-
17:31
-
16:51
-
16:30
-
16:25
-
15:46