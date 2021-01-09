Торторелла — об отсутствии 19 игроков на тренировке: такое будет в течение всего года

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал отсутствие 19 игроков на тренировке из-за предосторожности и в соответствии с протоколами НХЛ по COVID-19.

«Возможно, хорошо, что это произошло рано. Мы пытаемся следовать протоколам, разобраться в них. А теперь мы к ним привыкаем. Считаю, что занимавшиеся ребята отлично поработали. Вот так иногда будет происходить. Мы будем работать с игроками, которые есть в нашем распоряжении.

Всё зависит от протокола. Всё зависит от тестирования и того, сколько ребят будет у нас в наличии. Сегодня у нас было недостаточно игроков для двусторонки. Точно не знаю, какой будет завтрашняя тренировка. Сказал ребятам, что завтра всем надо приехать к 11. Мы можем провести двусторонку. Может, не проведём. Решим завтра. Ещё раз, подобные ситуации будут возникать в течение всего года. Надо просто быть готовыми к каждому дню.

Сегодня всё началось достаточно рано. Но не знаю и не буду гадать, каким будет наш состав в первый день. Каждый новый день будет крайне интересным, потому что каждый день может произойти что-то новое. Выживет та команда, которая сможет лучше справляться с вызовами и заниматься своим делом», — приводит слова Тортореллы пресс-служба лиги.