Регулярный чемпионат в WHL будет состоять из 24 матчей. Дата старта ещё не определена

Западная хоккейная лига (WHL) на официальном сайте анонсировала проведение сезона-2020/21. Ожидается, что регулярный чемпионат будет состоять из 24 матчей.

Дата начала сезона будет определена после того, как будет получено окончательное одобрение со стороны местных органов здравоохранения.

Ранее старт сезона в WHL был запланирован на 8 января 2021 года. Сообщалось, что все матчи регулярного сезона будут проходить в границах каждого из четырех дивизионов.

Напомним, регулярный чемпионат в НХЛ стартует 13 января. Всего в регулярном сезоне будет сыграно 868 игр. Каждая команда сыграет по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая.

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