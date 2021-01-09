За какой командой вы будете следить с особым интересом в новом сезоне НХЛ?

Национальная хоккейная лига и профсоюз хоккеистов заключили предварительное соглашение о проведении регулярного чемпионата из 56 матчей. Сезон стартует 13 января.



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «За какой командой вы будете следить с особым интересом в новом сезоне НХЛ?».

Пройти опрос можно на Quiz.

Всего в регулярном сезоне будет сыграно 868 игр. Каждая команда сыграет по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая, в этот день свои матчи проведут 30 команд из 31 существующей.



Четыре лучшие команды каждого дивизиона выйдут в плей-офф Кубка Стэнли, первые два раунда пройдут внутри дивизионов. В полуфинальном раунде команды будут посеяны в зависимости от количества набранных очков в регулярном чемпионате.