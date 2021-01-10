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Названы главные претенденты на звание лучшего тренера по версии официального сайта НХЛ

Официальный сайт НХЛ провёл предварительное голосование для определения кандидатов на получение «Джек Адамс Эворд». Приз вручается тренеру, внесшему наибольший вклад в успехи команды в сезоне НХЛ. В опросе приняло участие 19 авторов NHL.com, которым нужно было назвать по пять кандидатов. Голоса считались по схеме 5-4-3-2-1.

Лидером стал главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар получивший 46 баллов (три первых места). Второе место занял Трэвис Грин из «Ванкувер Кэнакс» (34 балла, пять первых мест), третье – тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен (27 баллов, одно первое место).

В топ-10 также вошли Питер Лавиолетт («Вашингтон Кэпиталз», 23 балла, два первых места), Дэвид Куинн («Нью-Йорк Рейнджерс», 21 балл, два первых места), Питер Дебур («Вегас Голден Найтс», 19 баллов, два первых места), Джон Купер («Тампа-Бэй Лайтнинг», 19 баллов, одно первое место), Род Бриндамор («Каролина Харрикейнз», 17 баллов, одно первое место), Ален Виньо («Филадельфия Флайерз», 12 баллов, одно первое место), Ди Джей Смит («Оттава Сенаторз», 11 баллов, одно первое место).