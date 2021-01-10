Василевский является главным претендентом на «Везину» по версии официального сайта НХЛ

Официальный сайт НХЛ провёл предварительное голосование для определения кандидатов на получение приза «Везина Трофи». Приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата. Победитель определяется голосованием генеральных менеджеров клубов. В опросе приняло участие 19 авторов сайта НХЛ, которым нужно было назвать по пять кандидатов. Голоса считались по схеме 5-4-3-2-1.

Лидером стал вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, получивший 79 баллов (девять первых мест). Он выигрывал этот приз в 2019 году. Второе место занял действующий обладатель награды Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс» (56 баллов, два первых места). Третье – Картер Харт из «Филадельфии Флайерз» (40 баллов, три первых места).

В топ-6 голкиперов, набравших 20+ баллов, вошли также Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс», 32 балла, два первых места), Робин Ленер («Вегас Голден Найтс», 29 баллов, два первых места), Туукка Раск («Бостон Брюинз», 20 баллов, одно первое место).

Среди россиян получили баллы двукратный обладатель «Везины» Сергей Бобровский («Флорида Пантерз», три очка), Илья Самсонов («Вашингтон Кэпиталз», три очка), Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс», два очка), Семён Варламов («Нью-Йорк Айлендерс», два очка).