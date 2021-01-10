Рыков: в США совсем другие люди. Самым сложным был даже не язык, а менталитет

Защитник ЦСКА Егор Рыков поделился впечатлениями от периода выступлений в Северной Америке. Прошлый сезон 23-летний Рыков провёл в системе «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Скучал по родине. Дом есть дом. Сейчас, наверное, не время оценивать. Там была совсем другая жизнь, новый опыт. Что было самым сложным после переезда? Наверное, даже не язык, а менталитет. Люди там совсем другие. Языковой барьер тоже был. Если бы чуть лучше знал английский, наверное, было бы проще. В раздевалке меня понимали, мог общаться наборами фраз. Здесь, в ЦСКА, тоже могу с иностранными ребятами пообщаться, перекинуться парой фраз. Да и они, наверное, привыкли, понимают нас.

В фарм-клубе «Рейнджерс» играли первое время Игорь Шестёркин и Виталий Кравцов. С ними общался, проводил время. Ребята по команде помогали. Артемий Панарин — хороший, весёлый парень, дружелюбный. Немного в тренировочном лагере с ним общались», — цитирует Рыкова клубная пресс-служба.