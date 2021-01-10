«Витязь» всухую обыграл «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Михаила Кравца.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Витязя» Джастин Дэнфорт, в активе которого 2 (1+1) очка. Шайбы в составе победителей также забросили Иван Ларичев и Маттиас Теденбю. Свой второй шат-аут в сезоне оформил голкипер подмосковного клуба Илья Ежов.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 13 января дома встретится с финским «Йокеритом», а «Витязь» 12 января в Москве — со столичным «Динамо».
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