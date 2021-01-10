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«Витязь» всухую обыграл «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ

«Витязь» всухую обыграл «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Михаила Кравца.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Витязя» Джастин Дэнфорт, в активе которого 2 (1+1) очка. Шайбы в составе победителей также забросили Иван Ларичев и Маттиас Теденбю. Свой второй шат-аут в сезоне оформил голкипер подмосковного клуба Илья Ежов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 13 января дома встретится с финским «Йокеритом», а «Витязь» 12 января в Москве — со столичным «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Ларичев (Паутов, Малыхин) – 01:37' (5x5)   2:0 Теденбю (Даугавиньш, Дэнфорт) – 25:45' (5x4)   3:0 Дэнфорт (Гребенщиков) – 59:59' (en)
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