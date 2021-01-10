Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Трактор» уступил «Торпедо», продлив серию поражений до пяти игр

«Трактор» уступил «Торпедо», продлив серию поражений до пяти игр
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» обыграло челябинский «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

Автором победной шайбы стал форвард хозяев Крис Терри. По два очка в составе «Торпедо» набрали Крис Уайдман (1+1), Иван Чехович (1+1) и Дамир Жафяров (0+2). Голкипер нижегородцев Никита Серебряков отразил 30 бросков. У «Трактора» отличились Даниил Ильин и Александр Авцин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Это пятое кряду поражение челябинского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 14 января дома встретится с подольским «Витязь», а «Торпедо» 13 января в Балашихе — с омским «Авангардом».

КХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2021, воскресенье. 17:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Уайдман (Мили, Чехович) – 00:32' (5x5)   1:1 Ильин (Майоров, Шварёв) – 07:07' (5x5)   2:1 Чехович (Жафяров) – 27:01' (5x5)   2:2 Авцин – 29:41' (5x5)   3:2 Терри (Уайдман, Жафяров) – 36:57' (5x4)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021