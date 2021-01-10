«Трактор» уступил «Торпедо», продлив серию поражений до пяти игр

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» обыграло челябинский «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.
Автором победной шайбы стал форвард хозяев Крис Терри. По два очка в составе «Торпедо» набрали Крис Уайдман (1+1), Иван Чехович (1+1) и Дамир Жафяров (0+2). Голкипер нижегородцев Никита Серебряков отразил 30 бросков. У «Трактора» отличились Даниил Ильин и Александр Авцин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Это пятое кряду поражение челябинского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 14 января дома встретится с подольским «Витязь», а «Торпедо» 13 января в Балашихе — с омским «Авангардом».
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