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Кто из российских новичков НХЛ ярче всего проявит себя в стартующем сезоне?

Кто из российских новичков НХЛ ярче всего проявит себя в стартующем сезоне?
Хоккей / НХЛ 0
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Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартует в ночь с 13 на 14 января мск. В регулярном чемпионате будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

За многие команды дебютируют российские игроки. Например, за «Миннесоту Уайлд» сыграет нападающий Кирилл Капризов, за «Монреаль Канадиенс» — защитник Александр Романов, а за «Нью-Йорк Айлендерс» — голкипер Илья Сорокин.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто из российских новичков НХЛ ярче всего проявит себя в стартующем сезоне?».

Пройти опрос можно на Quiz.

Напомним, The Athletic представил топ-20 игроков, которые претендуют на «Колдер Трофи». Среди них оказалось пять российских хоккеистов.

Athletic: Шестёркин, Капризов и Сорокин — в топ-4 главных претендентов на «Колдер Трофи»
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