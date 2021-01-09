Athletic: Шестёркин, Капризов и Сорокин — в топ-4 главных претендентов на «Колдер Трофи»

The Athletic назвал главных претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона НХЛ.



Главным претендентом на титул считается 19-летний форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Алексис Лафренье. Он был выбран на драфте-2020 под первым номером.



Следующие три места занимают представители России. Вторым стал голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, третьим — форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, четвёртым — вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин.



В топ-20 вошли защитник Александр Романов («Монреаль Канадиенс», 11-е место) и Григорий Денисенко («Флорида Пантерз», 16-е место).



Полностью топ-20 выглядит следующим образом:



1. Алексис Лафренье (нападающий, «Рейнджерс»).



2. Игорь Шестеркин (вратарь, «Рейнджерс»).



3. Кирилл Капризов (нападающий, «Миннесота»).



4. Илья Сорокин (вратарь, «Айлендерс»).



5. Тим Штюцле (нападающий, «Оттава Сенаторз»).



6. Дилан Козенс (нападающий, «Баффало Сэйбрз»).



7. Гейб Виларди (нападающий, «Лос-Анджелес Кингз»).



8. Джек Студничка (нападающий, «Бостон Брюинз»).



9. Джош Норрис (нападающий, «Оттава»).



10. Иэн Митчелл (защитник, «Чикаго Блэкхоукс»).



11. Александр Романов (защитник, «Монреаль»).



12. Тревор Зеграс (нападающий, «Анахайм Дакс»).



13. Боуэн Байрэм (защитник, «Колорадо Эвеланш»).



14. Квинтон Байфилд (нападающий, «Лос-Анджелес»).



15. Оуэн Типпетт (нападающий, «Флорида»).



16. Григорий Денисенко (нападающий, «Флорида»).



17. Марко Росси (нападающий, «Миннесота»).



18. Эван Бушар (защитник, «Эдмонтон Ойлерс»).



19. Нильс Хоглэндер (нападающий, «Ванкувер Кэнакс»).



20. Пейтон Кребс (нападающий, «Вегас Голден Найтс»).

Капризов забил красивый гол и отдал передачу в двусторонней игре «Миннесоты»