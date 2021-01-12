НХЛ сообщила о проведении двух матчей на озере Тахо

Ряд матчей Национальной хоккейной лиги пройдут под открытым небом на озере Тахо, сообщается на официальном сайте организации.

На льду южного берега самого большого горного озера Северной Америки, расположенного на границе Калифорнии и Невады, пройдут два матча регулярного сезона. 20 февраля сыграют «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс», а 21 февраля в матче встретятся «Филадельфия Флайерз» и «Бостон Брюинз». Оба матча пройдут без зрителей.

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартует в ночь с 13 на 14 января мск. В регулярном чемпионате будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.