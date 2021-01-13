«Радиационная опасность». «Динамо» забавно отреагировало на слова Знахаренко о Чернобыле

Минское «Динамо» оригинально отреагировало на слова своего хоккеиста Дмитрия Знахаренко, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере». Защитника спросили после матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (2:4), почему у него больше 70 блокированных бросков. Игрок ответил, что не сделан из стали, просто родился рядом с Чернобылем.



Партнёры защитника по команде повесили на место Знахаренко в раздевалке табличку с надписью «Danger. Radiation hazard» и знаком радиационной опасности.

Кроме того отмечается, что в текущем сезоне Знахаренко заблокировал уже 71 бросок, что является лучшим показателем среди всех игроков минского «Динамо».



Напомним, минское «Динамо» уступило магнитогорскому «Металлургу» со счётом 4:2.