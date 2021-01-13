Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Радиационная опасность». «Динамо» забавно отреагировало на слова Знахаренко о Чернобыле

«Радиационная опасность». «Динамо» забавно отреагировало на слова Знахаренко о Чернобыле
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» оригинально отреагировало на слова своего хоккеиста Дмитрия Знахаренко, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере». Защитника спросили после матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (2:4), почему у него больше 70 блокированных бросков. Игрок ответил, что не сделан из стали, просто родился рядом с Чернобылем.

Партнёры защитника по команде повесили на место Знахаренко в раздевалке табличку с надписью «Danger. Radiation hazard» и знаком радиационной опасности.

Кроме того отмечается, что в текущем сезоне Знахаренко заблокировал уже 71 бросок, что является лучшим показателем среди всех игроков минского «Динамо».

Напомним, минское «Динамо» уступило магнитогорскому «Металлургу» со счётом 4:2.

Знахаренко: я не сделан из стали, просто родился рядом с Чернобылем
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021