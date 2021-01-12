Знахаренко: я не сделан из стали, просто родился рядом с Чернобылем

Защитник минского «Динамо» Дмитрий Знахаренко прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (2:4).

«Матч не был простым, это пятая игра подряд. Было хорошее желание, старание. Да, пропустили два гола в начале, но мы не сдались, забили гол во втором, в третьем периодах. Мы могли дожимать соперника, но пропустили в конце. Цель – всегда максимальное количество очков. Самый важный матч был с московским «Динамо», надо было забирать очки у них.



Я считаю, что блокированные броски – очень важный аспект игры. Он важен и в равных, и в неравных составах. Это очень помогает вратарю, это значит, что шайба не доходит до ворот. К тому же после заблокированного броска можно начать контратаку. Почему у меня больше 70 блокированных бросков? Нет, я не сделан из стали, просто родился рядом с Чернобылем», — цитирует Знахаренко пресс-служба КХЛ.

