Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Знахаренко: я не сделан из стали, просто родился рядом с Чернобылем

Знахаренко: я не сделан из стали, просто родился рядом с Чернобылем
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Защитник минского «Динамо» Дмитрий Знахаренко прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (2:4).

«Матч не был простым, это пятая игра подряд. Было хорошее желание, старание. Да, пропустили два гола в начале, но мы не сдались, забили гол во втором, в третьем периодах. Мы могли дожимать соперника, но пропустили в конце. Цель – всегда максимальное количество очков. Самый важный матч был с московским «Динамо», надо было забирать очки у них.

Я считаю, что блокированные броски – очень важный аспект игры. Он важен и в равных, и в неравных составах. Это очень помогает вратарю, это значит, что шайба не доходит до ворот. К тому же после заблокированного броска можно начать контратаку. Почему у меня больше 70 блокированных бросков? Нет, я не сделан из стали, просто родился рядом с Чернобылем», — цитирует Знахаренко пресс-служба КХЛ.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021