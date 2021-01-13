«Сент-Луис» поместил Владимира Тарасенко в долгосрочный список травмированных

«Сент-Луис Блюз» поместил в долгосрочный список травмированных 29-летнего российского нападающего Владимира Тарасенко, сообщает официальный сайт команды.



Россиянин перенёс операцию на плече в сентябре 2020 года. В клубе назвали её неудачной.



Сообщалось, что Тарасенко будет восстанавливаться не менее пяти месяцев после операции и сможет восстановиться только к плей-офф. Форвард неоднократно получал травмы плеча. Кроме того, россиянин заявлял, что не намерен завершать карьеру. Он был назначен ассистентом капитана на ближайший сезон.



В прошедшем плей-офф Владимир Тарасенко принял участие в четырёх встречах, в которых очков не набрал при показателе полезности «-1». В Кубке Стэнли нападающий в 74 матчах набрал 49 (33+16) очков при показателе полезности «-12».

Тарасенко: ни разу не задумывался о завершении карьеры после травм