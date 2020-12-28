Тарасенко: ни разу не задумывался о завершении карьеры после травм

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал о травме и операции, из-за которых он выбыл на пять месяцев.



«Как сейчас плечо? Всё хорошо. Восстановление идёт по плану. Сейчас, когда делали операцию, исправили то, что было сделано раньше. Наконец-то нашли причину проблемы. Врачи говорят, что всё будет нормально. Надеюсь, что скоро уже буду готов играть.



Я каждый день езжу на арену. Провожу разные тренировки, в том числе и связанные с плечом. Но пока не катаюсь. В скором времени планирую выйти на лёд.



По поводу меня и моей травмы, тут сколько людей, столько и мнений. Приятно, что многие ребята заступились, выразили свою позицию. Шумиха-то поднялась не из-за травмы, а скорее из-за слов о жёнах.



Это табу для меня? Я считаю, что это неправильно — обсуждать жён хоккеистов. Это тоже непростая доля. Кто через это не прошёл, никогда не поймёт. Они большую часть времени сидят дома одни, без мужей, тратят силы на поддержание быта. От них многое зависит в карьере спортсмена.



Хоть раз, после травм и последующих за ними операций, задумывался ли о завершении карьеры? Нет. Я знаю хоккеистов, которые пропускали и больше времени, чем я. И ничего — возвращались. Я разговаривал с врачами и больше им склонен доверять, чем тем, кто говорит, что я не выйду на прежний уровень», — приводит слова хоккеиста Sport24.

Жена Тарасенко опровергла слухи о скором завершении карьеры супруга