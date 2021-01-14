Чесалин: два периода был отвратительный хоккей — на ровном месте отдаём очки

Нападающий новосибирской «Сибири» Евгений Чесалин прокомментировал поражение в домашнем матче с «Куньлунь Ред Стар» (1:3).

«К сожалению, два периода была плохая картина. Считаю, мы показывали отвратительный хоккей. Какой-то нефарт, неудача, не хочет шайба идти в ворота. Мы сами даём сопернику возможность создавать моменты, и, к сожалению, они их реализовывают. Как оценить самоотдачу? Да, наверное, эмоций не хватает, но каждый из нас профессионал. Каждый должен доставать их — не важно, откуда.

Есть ли понимание, как ликвидировать отставание от зоны плей-офф? Понимание, конечно, есть. Нам нужно выкладываться в каждом матче. Нам нужно брать очки, это единственный шанс. К сожалению, мы им не пользуемся.

Можно ли сказать, что есть проблемы в коллективе, в сплочённости по сравнению с прошлым сезоном? Я не оглядываюсь в прошлое, а живу настоящим. Нужно выходить и биться, доказывать, что ты достоин эмблемы на груди. Есть ли единый коллектив, если сравнивать с прошлым сезоном? Есть, но не такой сплочённый. В целом есть за что цепляться и бороться.

Нет ли ощущения, что ближайшие матчи будут решающими в борьбе за плей-офф? Конечно. И следующие, и предыдущие матчи — решающие для нас. Мы отдаём на ровном месте очки, которые нам жизненно необходимы», — передаёт слова Чесалина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.