Хабаров: в «Сибири» все стараются и бьются, но результат опять отрицательный

Защитник «Сибири» Ярослав Хабаров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (1:3).

«Результат нас не устраивает — мы сыграли плохо. Нам нужно бороться за плей-офф, а мы упускаем все возможности. Во время первого гола была потеря, нельзя было ошибиться. Потом пропустили в меньшинстве — вроде два человека легли под бросок, но шайба прошла под ними.

Был ли у команды недонастрой после игры в Мытищах? Никак нет. В игре с «Салаватом» результат был неудовлетворительным. Тем более мы знали, что у «Куньлуня» было четыре поражения подряд. Мы настраивались только на победу.

Как болельщикам поверить в то, что «Сибирь» борется за плей-офф? Я понимаю болельщиков — результат у нас неважнецкий. У нас было вчера собрание в раздевалке: «Мужики, давайте! Сжали булки! Нам нужно кровь из носа попасть в мартовский розыгрыш». Вроде все делаем правильно, все стараются, все бьются, но результат опять отрицательный. Ещё раз извиняюсь перед болельщиками. Но значит мы будем делать ещё больше, потому что этого недостаточно.

Что пропало у команды после прошлого сезона? У нас та же тактика, мы так же готовы физически, но чего-то не хватает. У нас нет проблем в команде, каких-то натянутых отношений. У «Сибири» хороший единый коллектив, перед которым стоит цель и мы стараемся её выполнить. Поверьте, мы не выходим с опущенными руками и мыслями, что у нас нет шансов. У нас есть шансы и мы будем биться до последнего. Мы сделаем всё возможное, чтобы результат пришёл», — передаёт слова Хабарова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.