«Нью-Джерси» проиграл «Бостону» по буллитам, Гусев не реализовал послематчевый бросок

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» в серии буллитов обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2).
У «Бостона» шайбы в ворота соперника отправили Брэд Маршан и Ник Ритчи. В составе «Нью-Джерси» голами отметились Майлз Вуд и Тай Смит. Победную шайбу в серии буллитов забросил Брэд Маршан. Россиянин Никита Гусев не сумел реализовать свой послематчевый бросок.
Другой российский хоккеист в составе «Нью-Джерси» Дмитрий Куликов получил 16,5 минуты игрового времени, однако результативными действиями не отметился.
В другом матче игрового дня «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:1 обыграл «Коламбус Блю Джекетс». В составе «Коламбуса» играли россияне Владислав Гавриков и Михаил Григоренко, игроки не отметились результативными действиями.
Также «Виннипег Джетс» в овертайме обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 4:3. Российский защитник Никита Нестеров результативными действиями не отметился.
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