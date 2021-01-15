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«Нью-Джерси» проиграл «Бостону» по буллитам, Гусев не реализовал послематчевый бросок

«Нью-Джерси» проиграл «Бостону» по буллитам, Гусев не реализовал послематчевый бросок
Хоккей / НХЛ 0
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» в серии буллитов обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2).

У «Бостона» шайбы в ворота соперника отправили Брэд Маршан и Ник Ритчи. В составе «Нью-Джерси» голами отметились Майлз Вуд и Тай Смит. Победную шайбу в серии буллитов забросил Брэд Маршан. Россиянин Никита Гусев не сумел реализовать свой послематчевый бросок.

Другой российский хоккеист в составе «Нью-Джерси» Дмитрий Куликов получил 16,5 минуты игрового времени, однако результативными действиями не отметился.

В другом матче игрового дня «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:1 обыграл «Коламбус Блю Джекетс». В составе «Коламбуса» играли россияне Владислав Гавриков и Михаил Григоренко, игроки не отметились результативными действиями.

Также «Виннипег Джетс» в овертайме обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 4:3. Российский защитник Никита Нестеров результативными действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2021, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 3
Б
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Маршан (Крейчи, Бержерон) – 17:40' (5x4)   1:1 Вуд (Хьюз) – 48:51' (5x5)   1:2 Ритчи (Маршан, Грызлик) – 53:12' (5x4)   2:2 Смит (Теннисон, Хьюз) – 53:46' (5x5)   2:3 Маршан – 65:00' (ПБ)
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