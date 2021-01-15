Линус Умарк отреагировал на первый гол Кирилла Капризова в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» победил «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:3 ОТ.



В составе «Лос-Анджелеса» заброшенными шайбами отметились Джефф Картер, Андреас Атанасиу и Адриан Кемпе. У «Миннесоты» отличились Юнас Бродин, Виктор Раск, Маркус Фолиньо и Кирилл Капризов. Российский форвард отличился в овертайме в своём дебютном матче в НХЛ. Также на счету Кирилла две голевые передачи в матче.

Нападающий швейцарского клуба «Женева-Серветт» Линус Умарк уже отреагировал на дебют Капризова в НХЛ. Шведский форвард опубликовал в своих «инста-сториз» скриншот, на котором запечатлено, как Кирилл выкатывается «один в ноль» с голкипером «Лос-Анджелеса» Джонатаном Куиком. Рядом с упоминанием имени Кирилла изображена корона. Умарк и Капризов вместе играли в «Салавате Юлаеве».