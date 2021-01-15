Принс: КХЛ — сложная лига, не каждый игрок сможет легко и быстро адаптироваться здесь

Нападающий минского «Динамо» Шейн Принс поделился впечатлениями от КХЛ.



«КХЛ — сложная лига, не каждый игрок сможет легко и быстро адаптироваться, стать успешным с первых же смен. Вы должны выкладываться в каждой встрече, должны быть эффективными. Неудивительно, что столько классных игроков оказывается здесь. И вы должны понимать, что лучшие находят способ быть продуктивными.



Этот год тяжёлый для всех легионеров из-за закрытых границ? Мне повезло, что семья смогла прилететь ко мне. Жаль, что друзья и родственники не могут нас навещать, но не нужно подвергать людей лишнему риску в такое тяжёлое время. Уже в прошлом году у нас родилась дочка, приятно, что могу сейчас быть рядом с семьёй. Надеюсь, что в следующем сезоне ситуация в мире станет лучше.



Вижу ли изменения в том, как меняется уровень соревновательности в лиге? КХЛ — отличная лига, в этом сезоне борьба стала ещё плотнее. Просто посмотрите на то, как идёт борьба за плей-офф. За оставшиеся встречи многие команды ещё успеют поменяться местами или вылететь из борьбы за плей-офф. В последних матчах прошлого сезона у нас уже не было никакой турнирной мотивации. Сейчас мы в борьбе и идём на хорошей позиции. Нужно уверенно завершить регулярку и выполнить первую цель на сезон», — приводит слова Принса пресс-служба КХЛ.

Шейн Принс: КХЛ — одна из сильнейших лиг мира