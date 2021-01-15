Принс: КХЛ — сложная лига, не каждый игрок сможет легко и быстро адаптироваться здесь

Нападающий минского «Динамо» Шейн Принс поделился впечатлениями от КХЛ.
«КХЛ — сложная лига, не каждый игрок сможет легко и быстро адаптироваться, стать успешным с первых же смен. Вы должны выкладываться в каждой встрече, должны быть эффективными. Неудивительно, что столько классных игроков оказывается здесь. И вы должны понимать, что лучшие находят способ быть продуктивными.
Этот год тяжёлый для всех легионеров из-за закрытых границ? Мне повезло, что семья смогла прилететь ко мне. Жаль, что друзья и родственники не могут нас навещать, но не нужно подвергать людей лишнему риску в такое тяжёлое время. Уже в прошлом году у нас родилась дочка, приятно, что могу сейчас быть рядом с семьёй. Надеюсь, что в следующем сезоне ситуация в мире станет лучше.
Вижу ли изменения в том, как меняется уровень соревновательности в лиге? КХЛ — отличная лига, в этом сезоне борьба стала ещё плотнее. Просто посмотрите на то, как идёт борьба за плей-офф. За оставшиеся встречи многие команды ещё успеют поменяться местами или вылететь из борьбы за плей-офф. В последних матчах прошлого сезона у нас уже не было никакой турнирной мотивации. Сейчас мы в борьбе и идём на хорошей позиции. Нужно уверенно завершить регулярку и выполнить первую цель на сезон», — приводит слова Принса пресс-служба КХЛ.
- 15 января 2021
-
17:20
-
16:58
-
16:24
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:18
-
14:13
-
13:45
-
13:20
-
12:55
-
12:30
-
12:02
-
11:45
-
11:15
-
11:00
-
10:36
-
10:20
-
10:05
-
09:50
-
09:46
-
09:36
-
09:28
-
09:19
-
09:13
-
09:09
-
08:59
-
08:49
-
08:05
-
07:59
-
07:35
-
07:13
-
07:03
-
06:50
-
06:42