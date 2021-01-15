А. Марченко — об Олимпиаде-2018: рад за Дацюка и Ковальчука. Не факт, что был бы ещё шанс

Защитник «Локомотива» Алексей Марченко поделился воспоминаниями об Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.



«Если говорить про Олимпиаду, то я в большей степени рад за ребят. На них было колоссальное давление, но они справились. Особенно если вспоминать, как тяжело складывался финал. Я пытался, как мог, помогать им на тренировках.



Как воспринимал происходящее в финале, сидя на трибуне? Когда ты играешь — волнуешься меньше. Это точно! Здорово, что в итоге всё так повернулось.



За кого из партнёров по той команде был рад больше всего? Паша Дацюк и Илья Ковальчук прежде всего приходят на ум. Они долго шли к этой награде, играли на нескольких Олимпийских играх. За Сергея Мозякина был рад. Все они возрастные игроки, не факт, что у них был бы ещё один шанс выиграть золото», — приводит слова Марченко пресс-служба КХЛ.