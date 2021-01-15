Дубль Холланда принёс «Автомобилисту» победу над минским «Динамо»

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Билла Питерса.

На 23-й минуте Питер Холланд, реализовав численное большинство, вывел екатеринбургскую команду вперёд. В середине второго периода Холланд укрепил преимущество гостей, оформив дубль. На 44-й секунде третьего игрового отрезка Степан Фальковский отыграл одну шайбу.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» сыграет в Череповце с местной «Северсталью», «Автомобилист» в Екатеринбурге встретится с «Авангардом». Обе встречи состоятся 17 января.