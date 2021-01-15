Дубль Холланда принёс «Автомобилисту» победу над минским «Динамо»
Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Билла Питерса.
На 23-й минуте Питер Холланд, реализовав численное большинство, вывел екатеринбургскую команду вперёд. В середине второго периода Холланд укрепил преимущество гостей, оформив дубль. На 44-й секунде третьего игрового отрезка Степан Фальковский отыграл одну шайбу.
КХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2021, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Холланд (Протапович, Мэйсек) – 22:08' (5x4) 0:2 Холланд (Арзамасцев, Хольцер) – 31:36' (5x5) 1:2 Фальковский (Принс) – 40:44' (5x5)
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» сыграет в Череповце с местной «Северсталью», «Автомобилист» в Екатеринбурге встретится с «Авангардом». Обе встречи состоятся 17 января.
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