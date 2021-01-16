Маклаков махал зрителям, полиция вмешалась в стычку фанатов. Фото «Спартак» — «Йокерит»
Вчера, 15 января, в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» в матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» обыграл московский «Спартак». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Лаури Марьямяки.
На 13-й минуте Ессе Йоэнсуу вывел финскую команду вперёд. Через 14 секунд Робин Ганзл сравнял счёт. В начале второго периода Юлиус Юнттила вновь вывел гостей вперёд. На 58-й минуте Петер Регин увеличил преимущество «джокеров».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» сыграет в Москве с ЦСКА, «Йокерит» в Хельсинки встретится с «Барысом». Обе встречи состоятся 19 января.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Йокерит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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