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«Вашингтон» второй раз подряд обыграл «Баффало»

«Вашингтон» второй раз подряд обыграл «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей по одному голу забили Якуб Врана и Том Уилсон.

Российские игроки «Вашингтона» Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов очков не набрали. Голкипер Илья Самсонов участия в матче не принимал.

У «Баффало» заброшенной шайбой отметился Расмус Ристолайнен.

В предыдущем матче с участием этих команд, завершившемся со счётом 6:4 в пользу «Кэпиталз», Александр Овечкин сделал 2 ассиста. Это позволило ему войти в топ-5 европейских хоккеистов по числу матчей с 2 и более очками. Александр разделил с Матсом Сундином 4-е место в истории НХЛ по этому показателю — у обоих по 363 такие игры.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2021, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Врана (Уилсон) – 21:34' (5x5)   1:1 Ристолайнен (Холл, Айкел) – 40:31'   1:2 Уилсон (Бекстрём) – 47:47' (5x5)
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