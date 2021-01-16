«Вашингтон» второй раз подряд обыграл «Баффало»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей по одному голу забили Якуб Врана и Том Уилсон.

Российские игроки «Вашингтона» Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов очков не набрали. Голкипер Илья Самсонов участия в матче не принимал.

У «Баффало» заброшенной шайбой отметился Расмус Ристолайнен.

В предыдущем матче с участием этих команд, завершившемся со счётом 6:4 в пользу «Кэпиталз», Александр Овечкин сделал 2 ассиста. Это позволило ему войти в топ-5 европейских хоккеистов по числу матчей с 2 и более очками. Александр разделил с Матсом Сундином 4-е место в истории НХЛ по этому показателю — у обоих по 363 такие игры.