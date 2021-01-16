«Вашингтон» второй раз подряд обыграл «Баффало»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей по одному голу забили Якуб Врана и Том Уилсон.
Российские игроки «Вашингтона» Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов очков не набрали. Голкипер Илья Самсонов участия в матче не принимал.
У «Баффало» заброшенной шайбой отметился Расмус Ристолайнен.
В предыдущем матче с участием этих команд, завершившемся со счётом 6:4 в пользу «Кэпиталз», Александр Овечкин сделал 2 ассиста. Это позволило ему войти в топ-5 европейских хоккеистов по числу матчей с 2 и более очками. Александр разделил с Матсом Сундином 4-е место в истории НХЛ по этому показателю — у обоих по 363 такие игры.
Рекомендуем вам
- 16 января 2021
-
05:42
-
05:33
-
04:15
-
04:00
-
03:53
-
03:36
-
02:43
- 15 января 2021
-
23:48
-
23:28
-
23:17
-
23:10
-
22:35
-
22:30
-
22:28
-
22:26
-
22:23
-
22:18
-
22:16
-
22:13
-
22:07
-
22:05
-
22:03
-
22:00
-
21:52
-
21:47
-
21:41
-
21:35
-
21:32
-
21:08
-
20:59
-
20:32
-
19:59
-
19:45
-
19:32
-
19:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам