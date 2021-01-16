Андрей Василевский совершил два эффектных сейва в матче с «Чикаго»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 5:2 (0:0, 3:2, 2:0) в пользу подопечных Джона Купера.
Первой звездой матча был признан российский голкипер «молний» Андрей Василевский, который отразил 35 бросков из 37. В концовке первого периода он совершил эффектный сейв, отразив шайбу щитком после броска нападающего Филиппа Курашёва.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.
На исходе второго игрового отрезка Василевский не позволил отличиться Алексу Дебринкэту в большинстве.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на канале Sportsnet в YouTube.
«Тампа» выиграла второй матч подряд на старте сезона, а «Чикаго» потерпел второе поражение. Напомним, в составе «Тампы» отсутствует российский форвард Никита Кучеров, который пропустит весь регулярный сезон из-за травмы.
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