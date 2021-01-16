Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Первый тренер Капризова: порадовало, что Кириллу доверяют в «Миннесоте»

Первый тренер Капризова: порадовало, что Кириллу доверяют в «Миннесоте»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Андрей Лучанский, первый тренер нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, прокомментировал дебют хоккеиста за клуб в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ).

«Во время его дебюта я сам был на льду, так что посмотреть игру в прямом эфире не удалось, но я отсмотрел запись и могу сказать, что дебют Кирилла неплохой, он молодец. Отдал две передачи и забил в овертайме — очень и очень неплохо.

На самом деле, меня порадовало, что ему доверяют. Это самое главное в хоккее: есть доверие тренера — будут и результаты. Кириллу дали отыграть больше 20 минут, и он оправдал эти надежды тренера. Хочется верить, что заработанные очки вселят в него уверенность для дальнейших достижений. Успел ли уже пообщаться с Кириллом? Да, переписывались вчера, поздравил его с дебютом.

Мечтал ли Кирилл оказаться в НХЛ? Это у всех мальчишек есть такая мечта, Кирилл, конечно, не исключение. Знаете, сейчас ещё родители заражают многих детей своей мечтой, подбадривают парней и вселяют в них уверенность.

Сколько времени у него займёт адаптация в НХЛ? Это всегда индивидуально происходит, но у него, может, и поменьше займёт, чем у остальных. Он не сильно от этого зависим, привык уже. Он ведь привык к переменам постоянным: после Новокузнецка оказался в Уфе, из Уфы переехал в ЦСКА, сейчас в НХЛ уже, дальше пошло. Плюс родители могут скоро там оказаться наездами, помочь ему в чем-то. В этом плане отец с матерью очень помогут ему в Америке, ведь он там пока сам толком не устроился ещё», — приводит слова Лучанского Sport24.

«Это только стечение обстоятельств». Капризов – о голе в овертайме в дебюте за «Миннесоту»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021