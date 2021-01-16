Первый тренер Капризова: порадовало, что Кириллу доверяют в «Миннесоте»

Андрей Лучанский, первый тренер нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, прокомментировал дебют хоккеиста за клуб в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ).
«Во время его дебюта я сам был на льду, так что посмотреть игру в прямом эфире не удалось, но я отсмотрел запись и могу сказать, что дебют Кирилла неплохой, он молодец. Отдал две передачи и забил в овертайме — очень и очень неплохо.
На самом деле, меня порадовало, что ему доверяют. Это самое главное в хоккее: есть доверие тренера — будут и результаты. Кириллу дали отыграть больше 20 минут, и он оправдал эти надежды тренера. Хочется верить, что заработанные очки вселят в него уверенность для дальнейших достижений. Успел ли уже пообщаться с Кириллом? Да, переписывались вчера, поздравил его с дебютом.
Мечтал ли Кирилл оказаться в НХЛ? Это у всех мальчишек есть такая мечта, Кирилл, конечно, не исключение. Знаете, сейчас ещё родители заражают многих детей своей мечтой, подбадривают парней и вселяют в них уверенность.
Сколько времени у него займёт адаптация в НХЛ? Это всегда индивидуально происходит, но у него, может, и поменьше займёт, чем у остальных. Он не сильно от этого зависим, привык уже. Он ведь привык к переменам постоянным: после Новокузнецка оказался в Уфе, из Уфы переехал в ЦСКА, сейчас в НХЛ уже, дальше пошло. Плюс родители могут скоро там оказаться наездами, помочь ему в чем-то. В этом плане отец с матерью очень помогут ему в Америке, ведь он там пока сам толком не устроился ещё», — приводит слова Лучанского Sport24.
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