Шайба Шаранговича в овертайме принесла «Нью-Джерси» победу в матче с «Бостоном»

«Нью-Джерси Дэвилз» в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Линди Раффа.
На 17-й минуте матча Майлз Вуд вывел «Дэвилз» вперёд, очки за результативные передачи получили Тай Смит и Джек Хьюз. За 2 минуты 44 секунды до конца матча Патрис Бержерон с передачи Брэда Маршана сравнял счёт, шайба была заброшена в меньшинстве. Победную шайбу в овертайме забросил Егор Шарангович. Этот гол стал первым для белорусского форварда в НХЛ.
Следующую встречу «Бостон» проведёт в ночь с 18 на 19 января с «Нью-Йорк Айлендерс», начало матча — в 1:00 мск. «Нью-Джерси» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча пройдёт в ночь с 19 на 20 января, начало — в 3:00 мск.
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