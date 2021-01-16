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Шайба Шаранговича в овертайме принесла «Нью-Джерси» победу в матче с «Бостоном»

Шайба Шаранговича в овертайме принесла «Нью-Джерси» победу в матче с «Бостоном»
Хоккей / НХЛ 0
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«Нью-Джерси Дэвилз» в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Линди Раффа.

На 17-й минуте матча Майлз Вуд вывел «Дэвилз» вперёд, очки за результативные передачи получили Тай Смит и Джек Хьюз. За 2 минуты 44 секунды до конца матча Патрис Бержерон с передачи Брэда Маршана сравнял счёт, шайба была заброшена в меньшинстве. Победную шайбу в овертайме забросил Егор Шарангович. Этот гол стал первым для белорусского форварда в НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2021, суббота. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 1
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Вуд (Смит, Хьюз) – 16:15' (5x5)   1:1 Бержерон (Маршан) – 37:16' (4x5)   2:1 Шарангович (Сиверсон, Палмьери) – 64:58' (3x3)

Следующую встречу «Бостон» проведёт в ночь с 18 на 19 января с «Нью-Йорк Айлендерс», начало матча — в 1:00 мск. «Нью-Джерси» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча пройдёт в ночь с 19 на 20 января, начало — в 3:00 мск.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
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