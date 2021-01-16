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Коледов: игра «Салавата» без удалений — плюс для команды

Коледов: игра «Салавата» без удалений — плюс для команды
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов подвёл итоги встречи с магнитогорским «Металлургом» (2:3).

«Хочу выделить нашу игру без удалений — это плюс для команды. Плохо начали, но смогли выровнять матч, нелепый третий гол привёл к проигрышу. Две победы в трёх матчах в поездке. Могли бы и сегодня взять очки, в целом сыграли неплохо. Нужно начинать матчи с самого старта, не уступая в счёте», — приводит слова Коледова пресс-служба КХЛ.

Напомним, магнитогорский «Металлург» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва. У «юлаевцев» за весь матч было только одно удаление.

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