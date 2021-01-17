Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Аризона» обыграла «Сан-Хосе» в результативной встрече. У Кныжова – «-2»

«Аризона» обыграла «Сан-Хосе» в результативной встрече. У Кныжова – «-2»
Хоккей / НХЛ 0

В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Аризона Койотс» в результативном матче обыграла «Сан-Хосе Шаркс» — 5:3.

В составе «Аризоны» заброшенными шайбами отметились Фил Кессел (дубль), Барретт Хэйтон, Джейкоб Чикран и Клейтон Келлер. У «Сан-Хосе» — Райан Донато, Тимо Майер и Томаш Гертл.

22-летний российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов провёл на льду 9 минут 49 секунд и заработал показатель полезности «-2», не отметившись результативными действиями. Это была его 2-я игра в текущем сезоне и 5-я за карьеру в НХЛ. Уроженец Кемерово начинал свою карьеру в Северной Америке, а начиная с сезона-2017/2018 выступал в системе санкт-петербургского СКА, за который провёл в КХЛ 3 встречи, не набрав очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2021, воскресенье. 00:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Донато (Майер, Ферраро) – 03:34' (5x4)   1:1 Кессел (Экман-Ларссон) – 12:31' (5x4)   2:1 Хэйтон (Гарланд, Шмальц) – 14:41' (5x5)   2:2 Майер – 15:27' (5x5)   3:2 Кессел (Экман-Ларссон, Дворак) – 25:13' (5x5)   4:2 Чикран (Брассар) – 28:56' (5x5)   5:2 Келлер (Экман-Ларссон, Брассар) – 42:39' (5x5)   5:3 Гертл (Майер, Карлссон) – 59:09' (6x4)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021