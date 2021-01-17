«Аризона» обыграла «Сан-Хосе» в результативной встрече. У Кныжова – «-2»

В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Аризона Койотс» в результативном матче обыграла «Сан-Хосе Шаркс» — 5:3.

В составе «Аризоны» заброшенными шайбами отметились Фил Кессел (дубль), Барретт Хэйтон, Джейкоб Чикран и Клейтон Келлер. У «Сан-Хосе» — Райан Донато, Тимо Майер и Томаш Гертл.

22-летний российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов провёл на льду 9 минут 49 секунд и заработал показатель полезности «-2», не отметившись результативными действиями. Это была его 2-я игра в текущем сезоне и 5-я за карьеру в НХЛ. Уроженец Кемерово начинал свою карьеру в Северной Америке, а начиная с сезона-2017/2018 выступал в системе санкт-петербургского СКА, за который провёл в КХЛ 3 встречи, не набрав очков.