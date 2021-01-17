Бучневич: «Рейнджерс» повезло, что мы забили первыми и заставили «Айлендерс» открыться

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0).

«С этой командой особенно важно забивать как можно раньше, потому что, если вы позволите им забить, они ужесточат защиту и трудно будет забросить им». Мы поняли это, и нам повезло, что забили первыми и заставили их открыться, а остальное пришло», — приводит слова Бучневича официальный сайт НХЛ.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отыграл на ноль, оформив первый шат-аут в нынешнем сезоне. Российский вратарь парировал 23 броска из 23 в первом же матче в этой регулярке. В составе проигравшей команды российский голкипер Илья Сорокин пропустил пять шайб. Экс-голкипер ЦСКА дебютировал в НХЛ и отразил 27 бросков из 32.