Шаров: если бы в «Сибири» не верили в плей-офф, не было бы смысла играть
Нападающий «Сибири» Александр Шаров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (4:3 Б).
«Хорошая игра с нашей стороны. Хоть и уступали два раза в счёте, самое главное, что нашли в себе силы отыграться. Очень важно, что выиграли на буллитах. Нужная победа. Конечно, верим, что плей-офф достижим. Если бы не верили в это, не было бы смысла играть. Пока есть хоть какая-то надежда, будем выходить и играть.
Сложно сказать, почему такие разные матчи. Всё равно нельзя ровно проходить все матчи. Мы были заряженными на многие встречи, но где-то пропущенные шайбы нас подламливали, поэтому могло показаться, что мы не мотивированы», — передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
«Сибирь» в серии буллитов обыграла московское «Динамо»
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