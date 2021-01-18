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Салливан: не хочется, чтобы Малкин терял уверенность. Надеемся, что он будет забивать

Салливан: не хочется, чтобы Малкин терял уверенность. Надеемся, что он будет забивать
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал игру форварда Евгения Малкина в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 Б).

«Мы считаем, что его тройка сильно провела сборы. Не хочется, чтобы они теряли уверенность в себе из-за того, что им не удаётся попасть в протокол. Звено Джино по ходу матча прибавляло. Они начали использовать скорость, проводили больше времени в атаке, имели несколько голевых шансов. Если они будут продолжать в том же духе и использовать свои сильные стороны, то обязательно забьют.

Джино — доминирующий игрок. Он очень много владел шайбой. Обычно это хороший знак, значит, его игра на нужном уровне. Мы продолжим их подбадривать и будем надеяться, что они будут забивать», — приводит слова Салливана пресс-служба НХЛ.

Напомним, по итогам встречи с „Кэпиталз“ на счету Малкина один силовой приём, два перехвата и 53% выигранных вбрасываний.

«Питтсбург» одержал первую победу в сезоне, одолев «Вашингтон» в серии буллитов
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