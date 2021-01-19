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Коулман, Ламмикко, Фаббри и ещё 2 хоккеиста отстранены от игр НХЛ по протоколу COVID-19

Коулман, Ламмикко, Фаббри и ещё 2 хоккеиста отстранены от игр НХЛ по протоколу COVID-19
Хоккей / НХЛ 0

Журналист Sportsnet Крис Джонстон опубликовал в «Твиттере» список из 5 хоккеистов, которые получили отстранение от игр НХЛ согласно протоколу COVID-19.

Так, в списке оказались такие хоккеисты, как 29-летний американский форвард Блэйк Коулман из «Тампа-Бэй Лайтнинг», 24-летний финн Юхо Ламмикко из «Флорида Пантерз», представители «Детройт Ред Уингз» Робби Фаббри и Адам Эрне, а также защитник «Коламбус Блю Джекетс» Маркус Нутиваара.

Отметим, что игроки, фигурирующие в списке протокола НХЛ по COVID-19, могут быть внесены туда по ряду причин: неподтверждённый положительный тест, подтверждённый случай COVID-19, изоляция при появлении симптомов, отслеживание контактов или карантин по причинам, связанным с поездкой.

3 хоккеиста получили отстранение от игр НХЛ согласно протоколу COVID-19
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