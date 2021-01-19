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Второй подряд шат-аут Варламова принёс «Айлендерс» победу над «Бостоном»

Второй подряд шат-аут Варламова принёс «Айлендерс» победу над «Бостоном»
Хоккей / НХЛ 0
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз», победу в которой с минимальным счётом одержали хозяева льда – 1:0.

Единственная шайба в этой встрече была заброшена за 4 минуты до конца игры форвардом «Айлендерс» Жан-Габриэлем Пажо, который после броска от синей линии от защитника Адама Пелеча оказался расторопнее всех на чужом пятаке и переправил шайбу в ворота.

32-летний российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов проводит вторую подряд игру без пропущенных шайб. В матче с «Бостоном» ему удалось отразить все 27 бросков.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Напомним, что в дебютной встрече сезона-2020/2021 Варламов отыграл на ноль с «Рейнджерс» (4:0), отразив все 24 броска по воротам. Во второй игре с «синерубашечниками» ворота «Айлендерс» (0:5) защищал Илья Сорокин, пропустив в дебютном матче 5 шайб.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2021, вторник. 01:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Пажо (Пелеч, Пулок) – 55:51' (5x5)
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