Второй подряд шат-аут Варламова принёс «Айлендерс» победу над «Бостоном»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз», победу в которой с минимальным счётом одержали хозяева льда – 1:0.



Единственная шайба в этой встрече была заброшена за 4 минуты до конца игры форвардом «Айлендерс» Жан-Габриэлем Пажо, который после броска от синей линии от защитника Адама Пелеча оказался расторопнее всех на чужом пятаке и переправил шайбу в ворота.



32-летний российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов проводит вторую подряд игру без пропущенных шайб. В матче с «Бостоном» ему удалось отразить все 27 бросков.

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Напомним, что в дебютной встрече сезона-2020/2021 Варламов отыграл на ноль с «Рейнджерс» (4:0), отразив все 24 броска по воротам. Во второй игре с «синерубашечниками» ворота «Айлендерс» (0:5) защищал Илья Сорокин, пропустив в дебютном матче 5 шайб.