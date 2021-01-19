Дмитрий Басков ответил на вопрос, будет ли сборная Беларуси участвовать в ЧМ-2021

Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков ответил на вопрос, будет ли сборная Беларуси участвовать в чемпионате мира 2021 года.
«Мы очень уважаем труд спортсменов, умеем его ценить. Поэтому, наверное, не имеем морального права действовать так же, как наши оппоненты, забирая у спортсменов мечту, а у болельщиков — любимую команду. Тем более у нас сейчас молодая сборная. Возможно, кто-то в первый раз поедет на чемпионат мира», — сказал Басков в эфире Первого канала.
Вчера, 18 января, совет ИИХФ лишил столицу Беларуси права принять матчи чемпионата мира, который должен пройти с 21 мая по 6 июня. Ранее Басков в резкой форме обратился к представителям фонда солидарности спортсменов Беларуси после лишения страны права проведения чемпионата мира 2021 года.
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