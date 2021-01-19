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Минское «Динамо» дважды отыгралось в матче с «Сочи» и одержало победу в овертайме

Минское «Динамо» дважды отыгралось в матче с «Сочи» и одержало победу в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» в овертайме обыграло «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2021, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
1:0 Шмелёв (Рундблад, Феоктистов) – 07:22' (5x4)   1:1 Фальковский (Принс, Протас) – 17:36' (6x5)   2:1 Колготин – 34:42' (4x5)   2:2 Митчелл (Клинкхаммер, Знахаренко) – 41:47' (5x5)   2:3 Горбунов (Фальковский) – 64:01' (3x3)

На 8-й минуте Сергей Шмелёв вывел хозяев вперёд. На 18-й минуте Степан Фальковский сравнял счёт. На 35-й минуте Дмитрий Колготин забросил в меньшинстве. В начале третьего периода Зак Митчелл вновь сделал счёт равным. В овертайме победную шайбу забросил Роман Горбунов с передачи Степана Фальковского.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 25 января сыграет в Минске с череповецкой «Северсталью», а «Сочи» 21 января дома встретится с «Сибирью».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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