«Детройт» обыграл «Коламбус», у Наместникова – «-1», а Гавриков и Григоренко – без очков

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» одержал победу в овертайме над «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2 ОТ.
В основное время у «Детройта» отличились Энтони Манта и Бобби Райан, а у «Коламбуса» — Бун Дженнер и Лиам Фуди. Результативный бросок Тайлера Бертуцци в овертайме принёс «Детройту» 2-ю победу в 4 матчах со старта сезона.
Российский форвард «Детройта» Владислав Наместников, пополнивший клуб в межсезонье, отыграл в этой встрече 17 минут 8 секунд и не отметился результативными действиями, завершив игру с показателем полезности «-1». Его соотечественники защитник Владислав Гавриков и коллега по амплуа Михаил Григоренко из «Коламбуса» также не набрали очков, проведя на площадке 18 минут 47 секунд и 12 минут 17 секунд, у обоих коэффициент полезности «0».
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