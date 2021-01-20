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«Детройт» обыграл «Коламбус», у Наместникова – «-1», а Гавриков и Григоренко – без очков

«Детройт» обыграл «Коламбус», у Наместникова – «-1», а Гавриков и Григоренко – без очков
Хоккей / НХЛ 0
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» одержал победу в овертайме над «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2 ОТ.

В основное время у «Детройта» отличились Энтони Манта и Бобби Райан, а у «Коламбуса» — Бун Дженнер и Лиам Фуди. Результативный бросок Тайлера Бертуцци в овертайме принёс «Детройту» 2-ю победу в 4 матчах со старта сезона.

Российский форвард «Детройта» Владислав Наместников, пополнивший клуб в межсезонье, отыграл в этой встрече 17 минут 8 секунд и не отметился результативными действиями, завершив игру с показателем полезности «-1». Его соотечественники защитник Владислав Гавриков и коллега по амплуа Михаил Григоренко из «Коламбуса» также не набрали очков, проведя на площадке 18 минут 47 секунд и 12 минут 17 секунд, у обоих коэффициент полезности «0».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2021, среда. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 2
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Дженнер (Доми, Савар) – 21:37' (5x5)   1:1 Манта (Бертуцци, Ларкин) – 23:37' (5x4)   2:1 Райан (Манта, Нильсен) – 34:17' (5x5)   2:2 Фуди (Тексье, Кукан) – 45:04' (5x5)   3:2 Бертуцци (Ларкин) – 60:15' (3x3)
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