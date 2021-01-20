Сергей Костицын заключил контракт со словацким клубом «Братислава Кэпиталз»
Известный белорусский нападающий Сергей Костицын заключил контракт со словацким клубом «Братислава Кэпиталз», сообщается в официальной группе команды в «Фейсбуке».
В минувшем сезоне 33-летний Костицын не провёл ни одного матча. В последний раз выходил на лёд в КХЛ 20 февраля 2019 года в составе минского «Динамо» в матче с «Витязем». По окончании сезона-2018/2019 хоккеист перенёс операцию на колене, после которой на протяжении долгого времени продолжал восстановление. В общей сложности Сергей Костицын провёл в КХЛ 361 матч, забросил 57 шайб и отдал 120 результативных передач при показателе полезности «+8».
«Братислава Кэпиталз» выступает в открытом чемпионате Австрии, а не в словацком первенстве.
Сергей Костицын разбил «Мерседес» в ДТП в центре Минска
Рекомендуем вам
- 20 января 2021
-
14:00
-
13:41
-
13:15
-
13:02
-
12:40
-
12:05
-
12:00
-
11:28
-
11:14
-
11:05
-
10:55
-
10:22
-
10:12
-
09:58
-
09:30
-
08:59
-
08:37
-
08:30
-
08:07
-
07:45
-
07:19
-
07:16
-
07:00
-
06:54
-
06:31
-
06:20
-
06:17
-
06:11
-
06:03
-
06:02
-
05:51
-
05:45
-
05:39
-
05:20
-
04:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам