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Сергей Костицын заключил контракт со словацким клубом «Братислава Кэпиталз»

Сергей Костицын заключил контракт со словацким клубом «Братислава Кэпиталз»
Хоккей / Прочие турниры 0

Известный белорусский нападающий Сергей Костицын заключил контракт со словацким клубом «Братислава Кэпиталз», сообщается в официальной группе команды в «Фейсбуке».

В минувшем сезоне 33-летний Костицын не провёл ни одного матча. В последний раз выходил на лёд в КХЛ 20 февраля 2019 года в составе минского «Динамо» в матче с «Витязем». По окончании сезона-2018/2019 хоккеист перенёс операцию на колене, после которой на протяжении долгого времени продолжал восстановление. В общей сложности Сергей Костицын провёл в КХЛ 361 матч, забросил 57 шайб и отдал 120 результативных передач при показателе полезности «+8».

«Братислава Кэпиталз» выступает в открытом чемпионате Австрии, а не в словацком первенстве.

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