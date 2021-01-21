Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал пятое очко в сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимает «Миннесоту Уайлд». В ходе третьего периода гости впереди — 3:2.
Автором третьей шайбы «дикарей» стал шведский нападающий Йоэль Эрикссон Эк. Голевыми передачами в этом эпизоде отметились Джордан Гринуэй и Кирилл Капризов. Для российского форварда набранное очко стало пятым в нынешнем сезоне НХЛ. В активе Капризова 5 (1+4) очков в четырёх матчах.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» провёл два сезона, после чего перешёл в «Салават Юлаев». В уфимской команде провёл год и перешёл в ЦСКА, где в 2019 году выиграл Кубок Гагарина. За карьеру в лиге россиянин сыграл 340 матчей, забросил 124 шайбы и отдал 137 результативных передач.
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