Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал пятое очко в сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимает «Миннесоту Уайлд». В ходе третьего периода гости впереди — 3:2.

Автором третьей шайбы «дикарей» стал шведский нападающий Йоэль Эрикссон Эк. Голевыми передачами в этом эпизоде отметились Джордан Гринуэй и Кирилл Капризов. Для российского форварда набранное очко стало пятым в нынешнем сезоне НХЛ. В активе Капризова 5 (1+4) очков в четырёх матчах.

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Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» провёл два сезона, после чего перешёл в «Салават Юлаев». В уфимской команде провёл год и перешёл в ЦСКА, где в 2019 году выиграл Кубок Гагарина. За карьеру в лиге россиянин сыграл 340 матчей, забросил 124 шайбы и отдал 137 результативных передач.